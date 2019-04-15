ВЦИОМ: около 47% россиян работают не по профилю

Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, что почти половина жителей России не может устроиться по специальности. Среди главных причин — отсутствие профильных вакансий, либо не соответствие заявленным требованиям работодателя.
По результатам соцопроса, 47% респондентов ответили, что работают не по своей основной специальности. Это значит, что им не пригодился диплом, которые они получили после завершения образования. Причем 55% из тех, кто не работает по специальности, имеют законченное высшее образование. Остальные 51% респондентов ответили, что работают по специальности.
Помимо проблем с трудоустройством опрошенные рассказали и о других причинах, которые не дают им работать по специальности. Например, около 24% респондентов заявили, что сами не хотят работать по своему профилю из-за маленьких зарплат. Еще 20% опрошенных ответили, что нашли себя в другой сфере деятельности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти определили "ненужные" для России профессии. Минобразования России даже подготовило соответствующий законопроект, который упраздняет малоэффективные для российской экономики специальности.
Фото: Минтруд России
Читайте также:
Лишние для России специальности: От пивовара до парикмахера?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самым частым вывихом, с которым сталкивается человек – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Может быть, в Венесуэле нет интересов России и ей надо сдать режим Николаса Мадуро на откуп США? Этот вопрос "Правды.Ру" обсуждала в программе "Диалоги".