ВЦИОМ: около 47% россиян работают не по профилю

Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, что почти половина жителей России не может устроиться по специальности. Среди главных причин — отсутствие профильных вакансий, либо не соответствие заявленным требованиям работодателя.

По результатам соцопроса, 47% респондентов ответили, что работают не по своей основной специальности. Это значит, что им не пригодился диплом, которые они получили после завершения образования. Причем 55% из тех, кто не работает по специальности, имеют законченное высшее образование. Остальные 51% респондентов ответили, что работают по специальности.

Помимо проблем с трудоустройством опрошенные рассказали и о других причинах, которые не дают им работать по специальности. Например, около 24% респондентов заявили, что сами не хотят работать по своему профилю из-за маленьких зарплат. Еще 20% опрошенных ответили, что нашли себя в другой сфере деятельности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти определили "ненужные" для России профессии. Минобразования России даже подготовило соответствующий законопроект, который упраздняет малоэффективные для российской экономики специальности.

Фото: Минтруд России

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