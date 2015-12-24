40 кандидатов получили приглашение от Путина в Общественную палату

На официальном сайте администрации президента России Владимира Путина сказано, что глава государства определился с 40 кандидатами, которых бы он хотел видеть в составе новой Общественной палаты. Президент направил им соответствующие приглашения.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о проекте Общественной палаты РФ "Перспектива"

В нынешнем году проект Общественной палаты РФ по поддержке активных граждан "Перспектива" занимался поиском и анализом успешных гражданских практик во всех регионах страны. Теперь же намерен пойти еще дальше.

Лучшие проекты с открытой методикой и ориентированные на тиражирование в регионах будут "упаковываться" в социальные франшизы и распространяться совершенно бесплатно. А некоммерческие организации, которые ведут успешные социальные проекты и эффективно помогают людям, получат поддержку в распространении по стране. Как пишет газета "Известия", об этом заявил руководитель проекта ОП РФ "Перспектива" Александр Свинин.

Социальные франшизы, прошедшие серьезный отбор, будут доступны для всех на специальном портале для гражданских активистов и НКО, который ОП РФ запустит в 2016 году.

По словам Свинина, основная задача состоит в том, чтобы положительный опыт транслировался в регионы и стал некой франшизой. Однако стать ею не так просто. Во-первых, социальный проект должен пройти экспертную оценку Общественной палаты и партнеров, во-вторых, иметь методику внедрения на новых территориях. Если он удовлетворяет этим критериям, специалисты проекта "Перспектива" будут помогать гражданским активистам "упаковывать" свои проекты для тиражирования, искать партнеров на новой территории и сопровождать процесс внедрения.

На сегодняшний день у Общественной палаты уже есть первые претенденты, достойные стать социальными франшизами. Например, уникальная реабилитационная программа активистов Сергея и Натальи Белоголовцевых "Лыжи мечты" для людей с ДЦП, аутизмом или синдромом Дауна, а также проект "Колыбель надежды" активистки Елены Котовой из Пермского края, представляющий фонд помощи матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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