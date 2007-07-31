Эдита Пьеха раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что получает "вполне приличную" пенсию. Она отметила, что получает две пенсии: "артистическую" и "шахтерскую".

"В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей", - пояснила певица.

Ранее многие российские звезды публично рассказывали о размере своей пенсии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Эдита Пьеха отмечала свой 70-летний юбилей в 2007 году

Всенародно любимая певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха отмечает 70-летие. Сегодня она выступит с сольным концертом в главном концертном зале Петербурга - "Октябрьском". А 4 августа на Дворцовой площади состоится "Праздник песни", на котором соберутся коллеги и поклонники Пьехи.

Торжества приурочены не только к 70-летнему юбилею певицы, но и 50-летию ее творческой деятельности. К этому знаменательному событию также выходят в свет биографическая книга "Эдита" и пластинка избранного под простым названием "Любовь", изданная легендарной "Мелодией". Песни для диска Пьеха отбирала лично.

По словам самой Эдиты Станиславовны, она была первой эстрадной артисткой, которая выступила на главной петербургской площади - Дворцовой. Десять лет тому назад, к своему 60-летию, она убедила городское руководство в том, что здесь можно петь, пишут "Известия".

В этом году на Дворцовой площади выступит не только Эдита Пьеха и ее родные - дочка Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха, но многие известные деятели эстрады. Певица получила предварительные обещания выступить близ Зимнего дворца от Тамары Гвердцители, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Людмилы Сенчиной.

"К юбилею я подготовила несколько новых песен. Все они будут про меня, про прожитое мною или моими близкими", - объявила Пьеха.

Говоря о своих планах на будущее, Пьеха поделилась мечтой - проехать 35 стран, в которых она выступала как артистка, в качестве туристки, сообщает РИА "Новости".

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском поселке на севере Франции, где ее родители, поляки, пытались найти работу. Училась она в Гданьске, а затем в Ленинграде, где и начала петь: на новогоднем "Огоньке" в 1956 году выступила в качестве солистки с вокальным ансамблем "Дружба".

Руководителем ансамбля был Александр Броневицкий, ставший впоследствии мужем певица. Вместе с "Дружбой" Пьеха и прославилась. В 1976 году организовала собственный коллектив, с которым записала более 10 дисков и объездила с гастролями более 20 стран мира.

Фирма "Мелодия" наградила Пьеху "Нефритовым диском" за миллионные тиражи записей.