Экс-участница Comedy Woman вызвала беспокойство фанатов новой публикацией в социальных сетях

Фанаты обеспокоились состоянием здоровья Надежды Сысоевой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная своим участием в Comedy Woman Надежда Сысоева в течение последнего года столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Фото: Личный аккаунт Надежды Сысоевой в соцсетях

Год назад ей было диагностировано новообразование в груди, что вызвало серьёзные опасения у поклонников. После проведения обширных обследований и операции по удалению опухоли оказалось, что она доброкачественная. В своем блоге Надежда выражала благодарность поклонникам за поддержку, отметив, что это было очень важно для неё в период выздоровления.

Однако, несмотря на восстановление, недавно Сысоева снова вызвала беспокойство среди своих поклонников, опубликовав фотографию из медицинского учреждения. В подписи к фото она упомянула о своих "бессонных ночах", но не уточнила, по какой именно причине она находится в больнице. Неясность ситуации вызвала опасения и волнение среди поклонников, которые надеются на скорейшее выздоровление и благополучие Надежды Сысоевой.