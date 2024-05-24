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Ольга Бузова обратилась к своему бывшему возлюбленному: "Жаль, что мы рано встретились"

Ольга Бузова вспомнила своего идеального бойфренда из прошлого

0:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожалела о несложившихся отношениях со своими бывшим бойфрендом.

Ольга Бузова вспомнила своего идеального бойфренда из прошлого
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бузова, пережившая развод и расставшаяся с блогером Давидом Манукяном, пока не нашла идеального спутника жизни. Ольга, однако, не забывает о своём идеальном бывшем возлюбленном, бизнесменом Тимофее Майорове, с которым у звезды были отношения в период участия её в шоу "Дом-2".

Она поздравила экс-жениха с днём рождения.

"Буду благодарна всегда ему за то, что показал мне мир. Жаль, что мы слишком рано встретились и не смогли сберечь нашу любовь. Я пока ещё не замужем, а ты?", — обратилась Ольга к мужчине, о котором у неё остались самые тёплые воспоминания.

Ранее Ольга Бузова столкнулась лицом к лицу с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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