"Алла, сохранив инкогнито, приняла детей": Галкин* вспомнил, как стал отцом двух детей от суррогатной матери

Алла Пугачёва и Максим Галкин*: история их неожиданных детей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин* стали родителями неожиданно, когда узнали, что у них будет ребенок благодаря замороженным яйцеклеткам Пугачевой и суррогатной маме.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Они решили не общаться с суррогатной матерью напрямую, чтобы избежать потенциальных сложностей, но Алле удалось наблюдать за родами инкогнито, чтобы убедиться в безопасности процесса для себя и детей.

"Было кесарево сечение — а это означает наркоз для матери. Поэтому Алла, сохранив инкогнито, приняла наших детей", — вспомнил Галкин*.

Сейчас в семье царит любовь и понимание, и рождение детей Лизы и Гарри остается историей, которую никто не вспоминает с уклоном, радуясь семейному счастью.

* — признан иностранным агентом.