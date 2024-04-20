"Алла, сохранив инкогнито, приняла детей": Галкин* вспомнил, как стал отцом двух детей от суррогатной матери

Алла Пугачева и Максим Галкин* стали родителями неожиданно, когда узнали, что у них будет ребенок благодаря замороженным яйцеклеткам Пугачевой и суррогатной маме.
Они решили не общаться с суррогатной матерью напрямую, чтобы избежать потенциальных сложностей, но Алле удалось наблюдать за родами инкогнито, чтобы убедиться в безопасности процесса для себя и детей.
"Было кесарево сечение — а это означает наркоз для матери. Поэтому Алла, сохранив инкогнито, приняла наших детей", — вспомнил Галкин*.
Сейчас в семье царит любовь и понимание, и рождение детей Лизы и Гарри остается историей, которую никто не вспоминает с уклоном, радуясь семейному счастью.
* — признан иностранным агентом.
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