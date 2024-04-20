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"Алла, сохранив инкогнито, приняла детей": Галкин* вспомнил, как стал отцом двух детей от суррогатной матери

Алла Пугачёва и Максим Галкин*: история их неожиданных детей

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин* стали родителями неожиданно, когда узнали, что у них будет ребенок благодаря замороженным яйцеклеткам Пугачевой и суррогатной маме.

Алла Пугачёва и Максим Галкин*: история их неожиданных детей
Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Они решили не общаться с суррогатной матерью напрямую, чтобы избежать потенциальных сложностей, но Алле удалось наблюдать за родами инкогнито, чтобы убедиться в безопасности процесса для себя и детей.

"Было кесарево сечение — а это означает наркоз для матери. Поэтому Алла, сохранив инкогнито, приняла наших детей", — вспомнил Галкин*.

Сейчас в семье царит любовь и понимание, и рождение детей Лизы и Гарри остается историей, которую никто не вспоминает с уклоном, радуясь семейному счастью.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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