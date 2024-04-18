Яна Рудковская рассказала, за что ценит Диму Билана: "Прошли с ним огонь, воду и медные трубы"

Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей многолетней дружбе с певцом Димой Биланом.
Рудковская опубликовала в Инстаграм* снимок в обнимку с Димой Биланом. Продюсер осыпала комплиментами своего протеже.
"Тот случай когда ты дружишь лет и работаешь с талантливым, уникальным, добрым артистом — крёстным и самым близким другом — Димой! Прошли с ним огонь, воду и медные трубы, выиграли почти все награды мира!" — написала под снимком Яна.
Рудковская отметила, что Билан одаривает её букетами цветов без повода. Она объяснила, что провела с певцом вечер в его любимом ресторане на открытой веранде.
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