Яна Рудковская рассказала, за что ценит Диму Билана: "Прошли с ним огонь, воду и медные трубы"

Яна Рудковская обратилась со словами благодарности к Диме Билану

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей многолетней дружбе с певцом Димой Биланом.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public domain

Рудковская опубликовала в Инстаграм* снимок в обнимку с Димой Биланом. Продюсер осыпала комплиментами своего протеже.

"Тот случай когда ты дружишь лет и работаешь с талантливым, уникальным, добрым артистом — крёстным и самым близким другом — Димой! Прошли с ним огонь, воду и медные трубы, выиграли почти все награды мира!" — написала под снимком Яна.

Рудковская отметила, что Билан одаривает её букетами цветов без повода. Она объяснила, что провела с певцом вечер в его любимом ресторане на открытой веранде.

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