Сергей Жуков перечислил мультфильмы, которые разрешает смотреть своим детям

Сергей Жуков рассказал, какие мультфильмы одобрил для просмотра детьми

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, что позволяет своим детям смотреть не все мультфильмы.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public domain

Многодетный отец Сергей Жуков рассказал, что разрешает своим детям смотреть только полезные мультфильмы.

"Заяц и Волк, Маша и Медведь, Винни-Пух и Пятачок, Смешарики и Карлсон — главные герои нашего детства, детства наших детей, внуков, правнуков и тд. И на самом деле, мультики — это уже давно не просто развлечение, это часть воспитания ребенка. Дети ведь как губка всё впитывают", — написал артист в своём Инстаграм*.

Он отметил, что мультики должны нести в себе мораль. Он уверен, что отечественные мультфильмы особенные, самобытные и душевные.

Певец похвалил не устаревающие советские мультипликационные фильмы, а также новинки российской мультипликации.

"В них заложены примеры хороших поступков, семейных ценностей. Понятно рассказано, что хорошо, а что плохо", — объяснил Жуков.

Ранее назван топ-5 главных российских анимационных премьер года.

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