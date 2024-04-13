Сергей Жуков перечислил мультфильмы, которые разрешает смотреть своим детям

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, что позволяет своим детям смотреть не все мультфильмы.
Многодетный отец Сергей Жуков рассказал, что разрешает своим детям смотреть только полезные мультфильмы.
"Заяц и Волк, Маша и Медведь, Винни-Пух и Пятачок, Смешарики и Карлсон — главные герои нашего детства, детства наших детей, внуков, правнуков и тд. И на самом деле, мультики — это уже давно не просто развлечение, это часть воспитания ребенка. Дети ведь как губка всё впитывают", — написал артист в своём Инстаграм*.
Он отметил, что мультики должны нести в себе мораль. Он уверен, что отечественные мультфильмы особенные, самобытные и душевные.
Певец похвалил не устаревающие советские мультипликационные фильмы, а также новинки российской мультипликации.
"В них заложены примеры хороших поступков, семейных ценностей. Понятно рассказано, что хорошо, а что плохо", — объяснил Жуков.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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