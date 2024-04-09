Эксперт Квинн рассказал о причинах конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Эксперт по королевской семье Том Квинн утверждает, что долговременный конфликт между герцогиней Сассекской Меган Маркл и её шуриной Кейт Миддлтон исходит от чувства Меган, что Кейт "должна была поддержать её".
После того как Меган и Гарри отступили от королевской семьи в 2020 году и дали контроверсиальные комментарии и интервью, стало ясно, что отношения между Кейт и Меган ухудшились.
Меган не чувствует вины перед Кейт, потому что считает, что именно Кейт должна была поддержать её, как члена королевской семьи, особенно учитывая их общую "внешность" и понимание друг друга как "чужих".
Новость о диагнозе рака у Кейт шокировала Меган, но последняя не видит возможности восстановления отношений, считая, что ситуация стала слишком ядовитой. Гарри также находится в затруднительном положении, так как вынужден выбирать между поддержкой своей жены и поддержкой своей шуриной.
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