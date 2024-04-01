Сенсация от Шакиры: почему она раскритиковала фильм "Барби" и феминизм?

Шакира высказалась о фильме "Барби" и феминизме

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шакира высказала свое мнение о фильме "Барби", считая, что его ультра-феминистское сообщение приносит ущерб мужчинам.

Фото: инстаграм аккаунт Шакиры Изабель Мебарак Риполь

Она поделилась своими впечатлениями в интервью Allure, где рассказала, что ее сыновья, особенно, не впечатлились фильмом, ощущая его как что-то, лишающее их мужественности.

Шакира выразила мнение о том, что женщины и мужчины должны дополнять друг друга, и что феминизм должен поддерживаться без ущерба для мужчин. Ее мнение вызвало широкий резонанс, так как оно отражает некоторые консервативные точки зрения на феминизм.