Сенсация от Шакиры: почему она раскритиковала фильм "Барби" и феминизм?

Шакира высказала свое мнение о фильме "Барби", считая, что его ультра-феминистское сообщение приносит ущерб мужчинам.
Она поделилась своими впечатлениями в интервью Allure, где рассказала, что ее сыновья, особенно, не впечатлились фильмом, ощущая его как что-то, лишающее их мужественности.
Шакира выразила мнение о том, что женщины и мужчины должны дополнять друг друга, и что феминизм должен поддерживаться без ущерба для мужчин. Ее мнение вызвало широкий резонанс, так как оно отражает некоторые консервативные точки зрения на феминизм.
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