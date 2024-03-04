Откровения Димы Билана после скандальной вечеринки: что он делал на Донбассе?

Дима Билан поделился впечатлениями от поездки в Донбасс

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандальной вечеринки Ивлеевой, российский певец Дима Билан отправился в Донбасс с концертом и новогодними подарками.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В беседе с "Московским комсомольцем" он поделился своими впечатлениями от поездки, призывая всех посмотреть ситуацию своими глазами.

Билан посетил детское отделение травматологии, где общался с детьми и подарил им презенты, а также обещал помочь участникам СВО с лечением.

Ранее сообщалось, что Дима Билан рассказал о своём детстве в окружении цыган и об умении стоять на гвоздях.