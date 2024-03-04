Откровения Димы Билана после скандальной вечеринки: что он делал на Донбассе?

После скандальной вечеринки Ивлеевой, российский певец Дима Билан отправился в Донбасс с концертом и новогодними подарками.
В беседе с "Московским комсомольцем" он поделился своими впечатлениями от поездки, призывая всех посмотреть ситуацию своими глазами.
Билан посетил детское отделение травматологии, где общался с детьми и подарил им презенты, а также обещал помочь участникам СВО с лечением.
Ранее сообщалось, что Дима Билан рассказал о своём детстве в окружении цыган и об умении стоять на гвоздях.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.