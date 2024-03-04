Дима Билан рассказал о своём хорошем отношении к цыганам и поделился впечатлениями от стояния на гвоздях

Дима Билан рассказал о своём детстве в окружении цыган и об умении стоять на гвоздях

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После концерта "О чём поют 8 марта" Дима Билан пообщался с журналистами и рассказал им, что провёл детство в окружении цыган. Также певец поделился, что изучает философию стоицизма.

Фото: flickr.com by Daniel Aragay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Билану не нравится слово "инфоцыгане", то есть "продавцы воздуха", поскольку негативный оттенок этого слова может обидеть настоящих цыган, которых он знал с самого детства. У Димы было много друзей среди цыган, он весело и интересно проводил с ними время.

"Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал", — рассказал Билан в беседе с kp.ru.

Также певец признался, что у знаменитых людей не всегда всё гладко в жизни. Он сам наблюдал множество таких примеров, поэтому самое главное — сохранять гармонию внутри себя. В этом очень хорошо помогает философия. Билан в последнее время увлёкся стоицизмом и даже попробовал стоять на гвоздях. По его словам, ему это было легко, потому что он часто в детстве бегал босиком. Билан считает, что стояние на гвоздях — очень полезная практика, оздоравливающая весь организм.

"У кого было босое детство, тот без проблем с этим справляется. Есть такая штука, если какие-то недуги у тебя с организмом, например, с какой-то опорно-двигательной системой, то обязательно нужно проверить ноги, потому что ноги — это вообще основа организма. Это заземление. Целую философию из этого можно раздуть", — заключил Билан.