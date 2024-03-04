Дима Билан рассказал о своём хорошем отношении к цыганам и поделился впечатлениями от стояния на гвоздях

После концерта "О чём поют 8 марта" Дима Билан пообщался с журналистами и рассказал им, что провёл детство в окружении цыган. Также певец поделился, что изучает философию стоицизма.
Билану не нравится слово "инфоцыгане", то есть "продавцы воздуха", поскольку негативный оттенок этого слова может обидеть настоящих цыган, которых он знал с самого детства. У Димы было много друзей среди цыган, он весело и интересно проводил с ними время.
"Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал", — рассказал Билан в беседе с kp.ru.
Также певец признался, что у знаменитых людей не всегда всё гладко в жизни. Он сам наблюдал множество таких примеров, поэтому самое главное — сохранять гармонию внутри себя. В этом очень хорошо помогает философия. Билан в последнее время увлёкся стоицизмом и даже попробовал стоять на гвоздях. По его словам, ему это было легко, потому что он часто в детстве бегал босиком. Билан считает, что стояние на гвоздях — очень полезная практика, оздоравливающая весь организм.
"У кого было босое детство, тот без проблем с этим справляется. Есть такая штука, если какие-то недуги у тебя с организмом, например, с какой-то опорно-двигательной системой, то обязательно нужно проверить ноги, потому что ноги — это вообще основа организма. Это заземление. Целую философию из этого можно раздуть", — заключил Билан.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.