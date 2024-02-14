Участнику шоу "Голос. Дети" Виктору Борисову может грозить срок за перевозку наркотиков

Участника шоу "Голос. Дети" задержали с запрещёнными веществами

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участнику шоу "Голос. Дети" Виктору Борисову предъявили обвинение из-за найденных при нём запрещённых веществ.

Фото: ВК-аккаунт Борисова

Участнику шоу "Голос. Дети" Виктору Борисову может грозить срок. Как сообщает издание "СтарХит", 21-летнего парня задержали с белым порошком. Содержимое пакетика отправлено на экспертизу.

Молодого человека остановили инспекторы ДПС, когда он ехал на автомобиле как пассажир. Парня выдало волнение. При обыске при нём нашли запрещённые вещества. По факту перевозки наркотиков начата проверка.