Участнику шоу "Голос. Дети" Виктору Борисову предъявили обвинение из-за найденных при нём запрещённых веществ.
Участнику шоу "Голос. Дети" Виктору Борисову может грозить срок. Как сообщает издание "СтарХит", 21-летнего парня задержали с белым порошком. Содержимое пакетика отправлено на экспертизу.
Молодого человека остановили инспекторы ДПС, когда он ехал на автомобиле как пассажир. Парня выдало волнение. При обыске при нём нашли запрещённые вещества. По факту перевозки наркотиков начата проверка.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.