Актёр из "Слова пацана" Кемстач рассказал, что ему интересны девушки постарше

Звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач объяснил, почему его привлекают девушки, которые старше его.
15-летний актёр признался, что всегда влюблялся в девушек, которые старше его. Он рассказал, что его воспитывала бабушка вместе со страршим братом. Артист вспомнил, что всегда общался с друзьями, которые были старше его.
"Я перескочил свой возраст. Мне неинтересно общаться с людьми своего возраста", — объяснил Леон.
Ранее сообщалось, что актёр из сериала "Слово пацана" (18+) Леон Кемстач спел с рэпером Бастой в Дубае песню "На заре".
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м