Актёр из "Слова пацана" Кемстач рассказал, что ему интересны девушки постарше

Звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач признался в любви к девушкам постарше

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Звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач объяснил, почему его привлекают девушки, которые старше его.

Фото: ВК-аккаунт Леона Кемстача

15-летний актёр признался, что всегда влюблялся в девушек, которые старше его. Он рассказал, что его воспитывала бабушка вместе со страршим братом. Артист вспомнил, что всегда общался с друзьями, которые были старше его.

"Я перескочил свой возраст. Мне неинтересно общаться с людьми своего возраста", — объяснил Леон.

Ранее сообщалось, что актёр из сериала "Слово пацана" (18+) Леон Кемстач спел с рэпером Бастой в Дубае песню "На заре".