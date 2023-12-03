78-летний певец Юрий Антонов заявил, что у него секс каждый день

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Антонов 1945 года рождения рассказал, что живёт насыщенной сексуальной жизнью.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Антонова

Откровенное признание исполнитель хита "Под крышей дома твоего" сделал, отвечая на вопрос журналистов на красной дорожке "Песни года".

"У меня каждый день секс", — признался 78-летний народный артист России.

Молодые журналисты похвалили певца и сказали, что завидуют ему.

Ранее Юрий Антонов высказался об отъезде Аллы Пугачёвой.