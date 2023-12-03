Певец Юрий Антонов 1945 года рождения рассказал, что живёт насыщенной сексуальной жизнью.
Откровенное признание исполнитель хита "Под крышей дома твоего" сделал, отвечая на вопрос журналистов на красной дорожке "Песни года".
"У меня каждый день секс", — признался 78-летний народный артист России.
Молодые журналисты похвалили певца и сказали, что завидуют ему.
Ранее Юрий Антонов высказался об отъезде Аллы Пугачёвой.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.