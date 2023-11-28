Имя певицы из Челнов Айгель Гайсиной убрали из титров сериала "Слово пацана"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Группа "АИГЕЛ", которая исполняет песню "Пыяла", ставшую саундтреком к сериалу "Слово пацана", не была упомянута в титрах. Композиция звучит в драматических моментах сериала, рассказывающего о разборках казанских группировок.

Фото: Официальное сообщество Айгель Гайсиной и Ильи Барами Белого в соцсети "В Контакте"

Песня была создана на татарском языке ещё в 2020 году. Однако авторы сериала не указали имя её авторов, хотя она звучит несколько раз в каждой серии. Вероятно, это связано с антивоенной позицией группы "АИГЕЛ", пишет 116.ru.

Сериал "Слово пацана" частично был снят на государственные деньги, и создатели могли решить не упоминать группу из-за их негативного отношения к спецоперации на Украине. Кроме того, участники группы на данный момент не находятся в России. Поэтесса Айгель Гайсина из Набережных Челнов переехала в Германию, а музыкант Илья Барамия из Санкт-Петербурга живёт в Черногории.

АИГЕЛ – Пыяла («Пыяла») // AIGEL – Piyala (Piyala, 2020)