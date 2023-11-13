Поплавская прокомментировала мимолетный визит Пугачевой в РФ: "Пугачева бесстыдно выставила всё напоказ"

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

56-летняя актриса Яна Поплавская обвинила поп-звезду Аллу Пугачеву в лжи, отвечая на эмоциональное обращение певицы к российскому народу в минувшие выходные. Поплавская заявила, что Пугачева ранее охотно делилась откровенными деталями своей личной жизни и выставляла ее напоказ. Актриса назвала заявления Пугачевой враньем и отметила, что у некоторых людей происходит аберрация памяти.

Фото: Личный аккаунт Яны Поплавской в Instagram by яна поплавская

Пугачева в своем обращении заявила, что она всегда жила и пела для людей, жертвуя своим здоровьем и личной жизнью. Она призвала недоброжелателей перестать считать количество волос на ее голове и напомнила о своих выступлениях в трудных условиях, таких как выступление в Припяти в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.

Поплавская ответила, что видит вокруг себя людей, которые по-настоящему жертвуют своим здоровьем и личной жизнью, такие как медики, волонтеры и артисты, которые помогают пострадавшим от наводнений и другим бедствиям. Она упомянула конкретных личностей, таких как Петр Лундстрем, Юта и Юлия Чичерина, которые по-настоящему живут со своим народом и помогают тем, кто нуждается.

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Поплавская припомнила Пугачевой прошлое