После очередного побега местонахождение Пугачёвой стало известно

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская музыкальная артистка Алла Пугачёва недавно вернулась в Россию, но провела здесь всего лишь одни сутки, после чего снова отправилась за границу. Недавно появились фотографии, на которых она позирует в Латвии вместе со своим супругом. Звездная пара находится рядом с протестантской церковью в Сигулде, Латвия. Эта моментальная поездка вызвала интерес в прессе.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Согласно информации, Алла Пугачёва провела в России всего лишь день. Она пересекла границу из Эстонии, а затем отправилась из Пскова в Москву, где ее ждал личный водитель. Позже, на роскошном автомобиле Rolls-Royce, она направилась в деревню Грязь, но пробыла там лишь короткое время. Спустя несколько часов артистка уже направилась в Санкт-Петербург.

В начале ноября стало известно, что Алла Пугачёва находится в Латвии, где она посетила Сигулду. Фотографии, сделанные на месте, показывают ее и ее супруга у церкви. Сигульда считается одним из самых живописных мест в Латвии. Пока неизвестно, сколько времени музыкальная артистка планирует провести в этом городе.

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