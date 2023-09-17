У Ольги Бузовой не получилось самой подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступая на бесплатном концерте в Екатеринбурге в честь "БоксЗабега" популярная певица Ольга Бузова решила порадовать своих фанатов, спустившись к ним со сцены.

Фото: wikimedia.org

Однако подняться обратно у артистки самостоятельно не вышло, пишет "Комсомольская Правда".

"Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала", — сказала Бузова поклонникам.

Певица порадовалась, как много зрителей пришло на концерт.

После этого на помощь исполнительнице пришёл концертный директор, который взял её за руку и провёл обратно на сцену. Бузова, уходя за сцену, в шутку попросила фанатов не расходиться, пообещав им выступления и других звёзд.

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