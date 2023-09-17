Выступая на бесплатном концерте в Екатеринбурге в честь "БоксЗабега" популярная певица Ольга Бузова решила порадовать своих фанатов, спустившись к ним со сцены.
Однако подняться обратно у артистки самостоятельно не вышло, пишет "Комсомольская Правда".
"Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала", — сказала Бузова поклонникам.
Певица порадовалась, как много зрителей пришло на концерт.
После этого на помощь исполнительнице пришёл концертный директор, который взял её за руку и провёл обратно на сцену. Бузова, уходя за сцену, в шутку попросила фанатов не расходиться, пообещав им выступления и других звёзд.
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