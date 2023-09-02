МВД проверяет Лию Ахеджакову на предмет дискредитации ВС РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выпады Лии Ахеджаковой в адрес российского государства и российской армии будут проверены правоохранительными органами в рамках статьи "О дискредитации ВС РФ". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Внимание полиции привлек выход артистки во время спектакля в Бремене с флагом Украины.

Как пишет ТАСС, с требованием проверить Ахеджакову в полицию обратился общественник Виталий Бородин. Мужчина уже неоднократно жаловался на российских звезд из-за их заявлений по поводу СВО. В апреле этого года Бородин призывал признать Ахеджакову иноагентом и завести против нее уголовное дело по статье "Государственная измена".

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