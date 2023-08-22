Актёр Станислав Садальский рассказал, как пять лет назад случайно встретился с с легендой итальянской эстрады Тото Кутуньо в парижском аэропорту.
Уже тогда певец передвигался в инвалидном кресле, однако поднялся и с удовольствием сделал селфи с россиянами, а они передали ему горячий привет от поклонников из России, сообщил артист в своём Telegram-канале.
Он также заметил, что в СССР Кутуньо всегда считали "немножко русским", хотя для этого не было никаких оснований.
"Но было в его облике и музыке то, что созвучно загадочной русской душе, а именно — грусть и красота. Сам же Кутуньо утверждал, что итальянцы и русские очень похожи, только юмор у нас более тонкий, а у них более животный и первобытный", — написал Садальский.
Тото давно и очень тяжело болел, и даже в аэропорту он был совершенно белый, заключил актёр.
Напомним, сегодня СМИ сообщили о смерти популярного итальянского певца на 81-м году жизни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.