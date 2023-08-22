Садальский рассказал о последней встрече с Тото Кутуньо: был совершенно белый

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Актёр Станислав Садальский рассказал, как пять лет назад случайно встретился с с легендой итальянской эстрады Тото Кутуньо в парижском аэропорту.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Уже тогда певец передвигался в инвалидном кресле, однако поднялся и с удовольствием сделал селфи с россиянами, а они передали ему горячий привет от поклонников из России, сообщил артист в своём Telegram-канале.

Он также заметил, что в СССР Кутуньо всегда считали "немножко русским", хотя для этого не было никаких оснований.

"Но было в его облике и музыке то, что созвучно загадочной русской душе, а именно — грусть и красота. Сам же Кутуньо утверждал, что итальянцы и русские очень похожи, только юмор у нас более тонкий, а у них более животный и первобытный", — написал Садальский.

Тото давно и очень тяжело болел, и даже в аэропорту он был совершенно белый, заключил актёр.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о смерти популярного итальянского певца на 81-м году жизни.

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