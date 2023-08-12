Сергей Пенкин назвал светские тусовки балом лицемеров

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Пенкин заявил, что не смотрит телевизор. В беседе с "МК" он назвал шоу-бизнес балом лицемерия. Он рассказал о том, когда планирует уходить со сцены.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Пенкина

Пенкин сообщил, что продолжает гастролировать. Артист признался, что планирует выступать, пока будут зрители.

Певец также высказался об уехавших из России звёздах.

"Если ты не уважаешь своего зрителя, то и тебя будут не уважать. Часто как бывает: отработают полтора часа на сцене и уходят, уезжают… Я же могу выйти после концерта на бис и ещё минут 20 петь", — поделился он.

Пенкин признался, что не любит светские тусовки.

"Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить", — сказал артист.

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Сергей Пенкин - Клён