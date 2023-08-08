В Москве появились карикатуры покинувших РФ артистов

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

На окнах выставочного зала в Москве появились карикатуры на с изображением иноагентов. Об этом проинформировал Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Фото: https://t.me/ostorozhno_moskva/7540

Авторам публикации стало известно о прохождении в российской столице конкурса по визуальной пропаганде. Данные плакаты являются результатом соревнований.

На карикатурах представлены следующие иноагенты: Максим Галкин*, Борис Гребенщиков**. Кроме того, можно увидеть и Дмитрия Назарова, который покинул РФ. Однако он не признан иноагентом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.06.2023.

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