На окнах выставочного зала в Москве появились карикатуры на с изображением иноагентов. Об этом проинформировал Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Авторам публикации стало известно о прохождении в российской столице конкурса по визуальной пропаганде. Данные плакаты являются результатом соревнований.
На карикатурах представлены следующие иноагенты: Максим Галкин*, Борис Гребенщиков**. Кроме того, можно увидеть и Дмитрия Назарова, который покинул РФ. Однако он не признан иноагентом.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.06.2023.
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