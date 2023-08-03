Сын Влада Топалова и Регины Тодоренко устроил истерику и сорвал съемки шоу

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Старший сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова, 4-х летний Миша растет и с каждым днем с ним возникает все больше забот. Недавно, во время отдыха в Турции, мальчик разбил голову, а позже сорвал съемки проекта "Вундеркинды". Обычно Миша отказывается участвовать в подобных проектах, но на этот раз, посмотрев на своего друга Артемия — сына Натальи Подольской и Владимира Пресянкова захотел попробовать.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cuo9osrKejV/?img_index=1&igshid=YmQ5MjYyNzNkNQ==

Вместе с Региной они подготовили творческий номер, но не смогли его продемонстрировать. Super. ru пишет, что Миша увидел, как девочка легко ест острый перец и захотел повторить это. Он взял целый перец и положил его в рот, пытаясь удивить зрителей. Регина поделилась этим событием со своими подписчиками, рассказав, что Миша кричал от жжения, а она пыталась успокоить его, кормя молоком и сыром. Через некоторое время жжение прошло, и Миша с улыбкой на лице начал смотреть шоу. Однако после этого Регине снились кошмары о том, как она спасает своего ребенка от огня.

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