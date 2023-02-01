Руководитель литературно-драматургической части Ирина Горюнова сообщила о том, что директор "Ленкома" Марк Варшавер принял решение о том, чтобы театральную гримерку умершей Инны Чуриковой сделать мемориальной.
"Директор "Ленкома" Марк Варшавер принял решение сделать гримерную Инны Чуриковой мемориальным местом", — сказала Горюнова в беседе с ТАСС.
Актриса посвятила "Ленкому" почти пятьдесят лет своей жизни. В память о ней Варшавер решил сохранить её гримерную в том виде, в котором она была при жизни Чуриковой.
Горюнова также добавила, что в скором времени будет объявлен конкурс на создание памятника легендарной актрисе.
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