Гримерная Инны Чуриковой в "Ленкоме" станет мемориальным местом

Руководитель литературно-драматургической части Ирина Горюнова сообщила о том, что директор "Ленкома" Марк Варшавер принял решение о том, чтобы театральную гримерку умершей Инны Чуриковой сделать мемориальной.

"Директор "Ленкома" Марк Варшавер принял решение сделать гримерную Инны Чуриковой мемориальным местом", — сказала Горюнова в беседе с ТАСС.

Актриса посвятила "Ленкому" почти пятьдесят лет своей жизни. В память о ней Варшавер решил сохранить её гримерную в том виде, в котором она была при жизни Чуриковой.

Горюнова также добавила, что в скором времени будет объявлен конкурс на создание памятника легендарной актрисе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.