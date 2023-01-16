36-летняя певица Глюкоза показала лицо без макияжа

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась в своей социальной сети Instagram* кадрами, где она без макияжа.

Глюкоза

Накануне певица побывала у косметолога на процедурах красоты, о чем поделилась со своими подписчиками в соцсети. Глюкоза выложила видео в сторис, на котором видно, что знаменитость совершенно без макияжа, лежит на кушетке в белом халате и с собранными волосами.

"Укладывают меня на сон — на час", — пояснила звезда в ролике.

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