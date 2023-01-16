Сын Кати Жужи Алекс госпитализирован в больницу Дубая с рваной травмой головы

Телеведущая Катя Жужа заявила о том, что её годовалый сын Алекс был экстренно госпитализирован из-за травмы головы. Блогер рассказала на своей странице в социальной сети о том, что всему виной халатность няни-филиппинки.

Жужа вместе с мужем уже несколько месяц проживают в Дубае с тремя детьми. Супруги занимаются своим бизнесом и часто находятся в разъездах, поэтому для присмотра за детьми взяли двух нянь. У младшего сына Жужы Алекса была няня-филиппинка, которая по её словам "забила на него". Мальчик получил рваные раны головы, но всё обошлось без хирургического вмешательства.

"Няня Макса следила за ним, а филиппинка, как выяснилось, просто забила на Алекса! Он упал и рассек себе голову о бетонный угол. Мы приехали в больницу, Алексу наложили тейпы, чтобы стянуть рану. Врачи сказал, что если бы рана была бы горизонтальной, её бы пришлось зашивать", — поделилась 34-летняя Жужа в личном блоге.

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