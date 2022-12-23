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Дрессировщик Куклачёв посетит в Новый год колонию для несовершеннолетних

Шоу-бизнес

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв встретит Новый год в колонии. По его словам, посещение детских исправительных учреждений на новогодние праздники уже стало традиционным событием.

Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю, передаёт слова Куклачёва Telegram-канал "Звёздная пыль". Дрессировщик поделился, что он и его команда организовывают для детей развлекательно-учебный процесс.

"Победителям дают характеристику педагоги, психологи. Таких детей досрочно освобождают", — заключил Куклачёв.

Юрий Куклачёв посещает детские колонии вот уже около 15 лет, раньше с ним ездили Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян. Такие мероприятия, как считают артисты, очень помогают ребятам, настроенным на исправление.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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