Дрессировщик Куклачёв посетит в Новый год колонию для несовершеннолетних

Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв встретит Новый год в колонии. По его словам, посещение детских исправительных учреждений на новогодние праздники уже стало традиционным событием.

Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю, передаёт слова Куклачёва Telegram-канал "Звёздная пыль". Дрессировщик поделился, что он и его команда организовывают для детей развлекательно-учебный процесс.

"Победителям дают характеристику педагоги, психологи. Таких детей досрочно освобождают", — заключил Куклачёв.

Юрий Куклачёв посещает детские колонии вот уже около 15 лет, раньше с ним ездили Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян. Такие мероприятия, как считают артисты, очень помогают ребятам, настроенным на исправление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.