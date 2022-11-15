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Обольстительная Пугачёва обратилась к Галкину: "Приезжай хоть на денёк"

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин публично обменялись признаниями в любви. 21 год отношений Примадонна и шоумен вынуждены отмечать в разлуке.

Обольстительная Пугачёва обратилась к Галкину: "Приезжай хоть на денёк"

В социальных сетях Пугачёвой и Галкина появились посты, рассказывающие о любви длинною в 21 год.

Народная артистка СССР опубликовала фото в обольстительном образе. Певица на снимке сидит в кресле рядом с букетом цветов, который прислал ей супруг в честь памятной даты. Одета Примадонна в белые брюки и клетчатую рубашку.

Алла Пугачёва, на устах которой застыла игривая улыбка, выглядит, как всегда, молодо и свежо.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денёк", — написала Алла Борисовна в своём микроблоге под фото с цветами.

Максим Галкин не оставил любовное послание без ответа.

"21 год вместе — люблю тебя, сегодня, как и в первый год, и ещё намного больше", — оставил трогательное послание жене в своём микроблоге юморист.

Он сопроводил свой пост снимком с Пугачёвой, на котором они, держать за руки, шагают на сцене.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.

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Автор: Елена Былкина
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