Алла Пугачёва и Максим Галкин публично обменялись признаниями в любви. 21 год отношений Примадонна и шоумен вынуждены отмечать в разлуке.
В социальных сетях Пугачёвой и Галкина появились посты, рассказывающие о любви длинною в 21 год.
Народная артистка СССР опубликовала фото в обольстительном образе. Певица на снимке сидит в кресле рядом с букетом цветов, который прислал ей супруг в честь памятной даты. Одета Примадонна в белые брюки и клетчатую рубашку.
Алла Пугачёва, на устах которой застыла игривая улыбка, выглядит, как всегда, молодо и свежо.
"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денёк", — написала Алла Борисовна в своём микроблоге под фото с цветами.
Максим Галкин не оставил любовное послание без ответа.
"21 год вместе — люблю тебя, сегодня, как и в первый год, и ещё намного больше", — оставил трогательное послание жене в своём микроблоге юморист.
Он сопроводил свой пост снимком с Пугачёвой, на котором они, держать за руки, шагают на сцене.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.
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