Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков сравнил СВО и русско-японскую войну: "Такие же ожидания лёгкой победы"
Немецкий эксперт назвал место решающей битвы РФ и Украины: Запорожье
Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале
NetEase: ЕС бросил в РФ "экономический бумеранг" и горько пожалел об этом
В Херсоне вечером загорелось СИЗО
Останина о законе о традиционных ценностях: Чтобы выстраивать семейную политику
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Эксперт: идея запретить видеоигры — это попытка угнаться за популярной повесткой
Прилепин о необходимости переговоров РФ и Украины: "Что-то не очень получилось"

Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"

Общество

Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.

Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"

Народная артистка СССР стала центром притяжения эмигрантской тусовки. О весёлых посиделках в Тель-Авиве знаменитостей РФ свидетельствует фото в микроблоге телеведущего Михаила Шаца. Певица на снимке выглядит стильно и моложаво.

Снимок артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, прокомментировал писатель Захар Прилепин.

"Сказать по этому поводу совершенно нечего. Красивые. Хорошо выглядят. Не скучают. Хорошо им", — подписал фото сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Ранее Максим Галкин* дал совет россиянам, оказавшимся за границей. Шоумен порекомендовал "подспорье" для эмигрантов, которое, по словам шоумена, поможет не чувствовать себя одинокими за рубежом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля

Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".

МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Силовые структуры
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Последние материалы
Немецкий эксперт назвал место решающей битвы РФ и Украины: Запорожье
Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"
Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале
NetEase: ЕС бросил в РФ "экономический бумеранг" и горько пожалел об этом
В Херсоне вечером загорелось СИЗО
Останина о законе о традиционных ценностях: Чтобы выстраивать семейную политику
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Эксперт: идея запретить видеоигры — это попытка угнаться за популярной повесткой
Прилепин о необходимости переговоров РФ и Украины: "Что-то не очень получилось"
Зеленский: ВСУ уже на подступах к Херсону, но спецподразделения уже в городе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников