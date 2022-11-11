Шац показал, как Пугачёва отдыхает со Слепаковым и Виторганом: "Хорошо им"

Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.

Народная артистка СССР стала центром притяжения эмигрантской тусовки. О весёлых посиделках в Тель-Авиве знаменитостей РФ свидетельствует фото в микроблоге телеведущего Михаила Шаца. Певица на снимке выглядит стильно и моложаво.

Снимок артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, прокомментировал писатель Захар Прилепин.

"Сказать по этому поводу совершенно нечего. Красивые. Хорошо выглядят. Не скучают. Хорошо им", — подписал фото сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Ранее Максим Галкин* дал совет россиянам, оказавшимся за границей. Шоумен порекомендовал "подспорье" для эмигрантов, которое, по словам шоумена, поможет не чувствовать себя одинокими за рубежом.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.