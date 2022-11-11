Алла Пугачёва в Израиле собрала вокруг себя Семёна Слепакова, Максима Виторгана, Михаила Шаца, Noize MC и группу Little Big.
Народная артистка СССР стала центром притяжения эмигрантской тусовки. О весёлых посиделках в Тель-Авиве знаменитостей РФ свидетельствует фото в микроблоге телеведущего Михаила Шаца. Певица на снимке выглядит стильно и моложаво.
Снимок артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, прокомментировал писатель Захар Прилепин.
"Сказать по этому поводу совершенно нечего. Красивые. Хорошо выглядят. Не скучают. Хорошо им", — подписал фото сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Ранее Максим Галкин* дал совет россиянам, оказавшимся за границей. Шоумен порекомендовал "подспорье" для эмигрантов, которое, по словам шоумена, поможет не чувствовать себя одинокими за рубежом.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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