Гузеева рассказала о пополнении в семье: "Пусть и ваши мечты сбудутся!"

Лариса Гузеева поведала о счастливом событии. На одного члена семьи в доме телеведущей стало больше.

Ольга Бухарова

Ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала фотографию дочери с очаровательным малышом.

На фото запечатлена дочка Ларисы Андреевны Ольга с щенком породы мальтипу. Это миниатюрная декоративная собачка — результат скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки.

"Ну вот, здрастипажалуста, у нас в доме новенькая — Жужей зовут! Пусть и ваши мечты сбудутся!" — написала актриса в Instagram под снимком с наследницей.

Лариса Гузеева ранее признавалась, что мечтает о внуках. Телесваха надеется, что наследника ей подарит жена сына Анна. Дочери Гузеевой Ольге Бухаровой всего 20 лет, поэтому звезда ТВ не торопит наследницу с рождением детей.

"Да, очень, хочу, чтобы дочка Анька мне родила. Мне есть что дать", — делилась своими мыслями телеведущая.

Пока же знаменитость довольствуется щенком. Подписчиков Гузеевой очаровала собачонка.

"Меня сейчас разорвёт от такой красивой Жужи, счастье счастливое просто", — писали в Сети.

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