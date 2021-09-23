"Решили меня ковырнуть": Лариса Гузеева назвала себя ватницей

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева поспешила ответить на животрепещущий вопрос о том, чей всё-таки Крым.

Заслуженная артистка России и телеведущая Лариса Гузеева побеседовала с журналисткой Катериной Гордеевой в рамках YouTube-программы "Скажи Гордеевой".

Интервьюер поинтересовалась у звезды ТВ, хочет ли она стать бабушкой.

"Да, очень, хочу, чтобы дочка Анька мне родила. Мне есть что дать", — объяснила Лариса Андреевна. "Вы будете хорошей бабушкой, либеральной?" — спросила журналистка.

Услышав слово с корнем "либерал", знаменитость почему-то перевела разговор на главный украинско-русский вопрос.

"Я вообще не либерал — Крым наш, мой. Мне очень нравится Москва. Меня задел ваш вопрос, я почему вся запсиховала. Мне нравится, что происходит. Я ватница абсолютная. Решили меня ковырнуть, а я что-то вся вдруг засмущалась", — сказала Гузеева.

Катерина Гордеева отметила, что имела в виду именно либеральную бабушку — бабушку, которая всё позволяет.

Гузеева отметила, что вседозволенность губительна в деле воспитания ребёнка.

Блогер Рустам Солнцев опубликовал в своём микроблоге фрагмент интервью Гузеевой, но не согласился с утверждением телеведущей.

"Ларочка, зачем-то говорит, что она ватница, а не либералка. Абсурд! Ватница по определению — нищая, а Ларуся богатая женщина", — пишет Солнцев.

Некоторые комментаторы посчитали, что слово "ватник" имеет позитивный смысл.

"Ватники да лапотники сделали свою страну самой большой в мире и ядерной и космической державой сделали, а вот якобы цивилизованные страны Европы не смогли сделать свои страны самыми большими в мире и не смогли сделать их державами, как так-то?", — задаются вопросом в Сети.

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