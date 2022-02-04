Вдове Градского может не достаться его многомиллионное наследство

Многомиллионное наследство певца и композитора Александра Градского может пройти мимо его вдовы, Марины Коташенко, в том случае, если удастся доказать, что её брак с музыкантом был фиктивным. Об этом заявил адвокат Михаил Алексеев.

Отношения Градского и Коташенко начались ещё в 2003 году. У пары родилось двое общих сыновей, но все эти годы они не были официально женаты. Свои отношения музыкант и модель решили узаконить только осенью 2021 года, незадолго до смерти Градского. СМИ писали, что на этом шаге настояла его супруга.

По мнению юриста, Марине Коташенко полагается только то, что было нажито за время их официального брака, который длился всего пару недель. Поэтому по закону ей могут не достаться дом, квартиры, другая недвижимость и прочее дорогостоящее имущество.

Более того, Михаил Алексеев полагает, что Коташенко может вообще остаться ни с чем, если их брак с Градским будет признан фиктивным. Об этом он сообщил в разговоре с kp.ru.

"Союз был заключен всего за несколько недель до смерти артиста. И это может говорить о том, что целью брака было не создать семью, семья-то была уже до этого, а какие-то иные факторы. И это уже основание для оспаривания", -пояснил юрист.

Александр Градский ушёл из жизни в ноябре 2021 года. Причиной смерти музыканта стал инфаркт головного мозга.

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