Анна Седокова рассказала о лицемерии в "ВИА Гре"

Певица Анна Седокова пожаловалась поклонникам, что время её сотрудничества с коллективом «ВИА Гра» она не слишком любит вспоминать, хотя оно является частью и её истории.

«Благодарю, это было и стало частью моей истории. Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации. Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не сможет оправдать эти поступки», - поделилась Седокова.

Она призналась, что не хочет иметь ничего общего с группой и всем, что с ней связано. Экс-солистка рассказала, что на днях её предложили исполнить один из хитов «ВИА Гры» - «Попытка №5» во время «главного огонька страны». PR-менеджер артистки сразу отказался от этого предложения, потому что точно знал, что Седокова на это не согласится.

При этом Седокова раньше признавалась, что в редкие минуты жалеет, что покинула «ВИА Гру», потому что понимает, что в группе она могла бы достичь больших высот. Она сравнила уход их группы с окончанием учебного заведения, объяснив, что хотела расти и развиваться в жизни, поэтому и приняла такое решение.

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