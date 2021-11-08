Гаркалин перенёс экстренную операцию: "Спонтанный пневмоторакс"

Уже несколько недель медики борются за жизнь Валерия Гаркалина. Спасать актёра от коронавируса врачам пришлось с помощью хирургического вмешательства.

Как сообщает "Комсомольская правда" Валерию Гаркалину провели срочную операцию на плевральной полости грудной клетки.

Врачи обнаружили, что в грудной клетке 67-летнего актёра начал скапливаться воздух, который стал давить на лёгкие. Такое осложнение называется спонтанный пневмоторакс.

Врачи незамедлительно провели артисту хирургическую операцию.

"В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 мл лизированной крови", — цитирует слова своего источника "КП".

Ранее сообщалось, что состояние звезды комедии "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина ухудшилось. Его подключили к экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарату для насыщения крови кислородом).

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