Врачи заявили о критическом состоянии больного COVID-19 Валерия Гаркалина

Медики сообщили, что российский актёр Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. У 67-летней звезды началось инфекционное заражение крови.

Врачи надеются спасти больного COVID-19 Гаркалина от сепсиса с помощью переливания крови. Вместе с этим у актёра зафиксировали тромбоз вен на ногах, то есть закупорку просвета сосудов. Из-за этого Гаркалин может пережить инфаркт и инсульт, повреждение конечностей.

Как сообщил источник kp.ru, медики снова ввели пациента в искусственную кому. У Гаркалина ухудшились показания давления — 100/60. На данный момент лёгкие актёра практически полностью поражены. Его подключили к ЭКМО, чтобы насыщать кровь кислородом.

Ранее в субботу, 23 октября врачи зафиксировали ухудшение состояния звезды фильма "Ширли-мырли". Гаркалин находится в реанимации в Коммунарке, дышит через аппарат ИВЛ. Лёгкие работают всё хуже и хуже. В больницу актёр попал второго октября.

Режиссёр картины о 90-х "Ширли-мырли" Владимир Меньшов умер от коронавируса 5 июля 2021 года.

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