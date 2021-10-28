Продюсер Андрея Губина рассказала о его странностях

Андрей Губин в последнее время пугает поклонников своим поведением. Продюсер исполнителя хита "Зима-холода" Олеся Сазыкина объяснила, что не исключает наличие у артиста психического заболевания.

Сазыкина призналась, что Губин всегда показывал свой непростой характер.

"Андрей и раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в КЦКЗ "Россия", он нам такие истерики закатывал! Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо", — цитирует слова продюсера издание "Собеседник".

Ранее психиатр оценил интервью Андрея Губина и увидел в словах артиста признаки поведения, отклоняющегося от нормы. Специалист отметил, что певец, который уверяет, что на него покушаются, страдает бредом преследования. Врач с сожалением отметил, что у Губина нет близких родственников, которые могли бы о нём позаботиться.

Сам артист уверяет, что страдает тяжёлым неврологическим заболеванием — левосторонней прозопалгией, которая проявляется в виде болей в лицевых мышцах.

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