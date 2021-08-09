МакSим впервые вышла на связь со своими поклонниками после комы

Сегодня Марина Максимова, больше известная как МакSим, впервые вышла на связь со своими поклонниками после комы.

На своей странице в Instagram она опубликовала пост, сопроводив его фотографией с дочерьми.

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку.

"Всем привет, я снова с вами!" — обратилась звезда к подписчикам.

Далее она выразила благодарность врачам, которым удалось её спасти.

МакSим признаётся, что не осознавала, сколько времени провела в реанимации. Ей показалось, что прошло всего два дня.

Также она сообщила, что сегодня её переведут в обычную палату.

При этом МакSим отметила, что чувствует себя слабой, однако надеется, что её скоро выпишут. Она очень хочет увидеться со своими близкими.

Марина предупредила фанатов, о том, что в ближайшее время не сможет выступать на сцене. Артистке запрещено петь и летать на самолётах.

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