Татьяна Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвала его спасти МХАТ им. Горького от "торгашей". Также она попросила уволить действующего художественного руководителя Эдуарда Боякова.
Ситуацию в интервью изданию "Вечерняя Москва" прокомментировала певица Лолита.
Звезда заявила, что не верит в то, что послание главе государству что-то изменит, так как сложившаяся в театре ситуация уже давно является безнадежной.
По мнению Лолиты, проблемы во МХАТе начались ещё 20 лет назад. И если раньше театр спасти не удалось, то президент здесь не поможет.
Милявская подчеркнула, что на пути развития любого учреждения культуры могут быть сложности.
Восстановить статус МХАТа сможет восстановить только появление в штате одарённого человека. По мнению звезды, причин для паники нет, так как все театры переживают взлёты и падения.
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