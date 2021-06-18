Жена внука Пугачёвой рассказала о новом этапе своей жизни

Алёна Краснова поделилась с подписчиками в Instagram радостным известием.

Молодая супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассказала в личном микроблоге о своём свершении.

Избранница внука Примадонны стала дипломированным специалистом.

Девушка сообщила об окончании учёбы так, будто у неё свалилась гора с плеч.

"Дипломированный специалист получается. Сегодня я защитила свой диплом! Ура, товарищи, наконец-то это закончилось!" — написала Алёна, сопроводив свой пост серией собственных фотографий профессионального качества.

Училась Алёна в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Подписчики поздравили Краснову со знаменательным событием.

"Алена, молодец! Красотка!"; "Поздравляю, умница!" — пишут интернет-пользователи

Фолловеры потребовали, чтобы девушка показала свой диплом, так как модельные снимки Алёны не вполне соответствовали заявленной новости.

"А где диплом то? Не видели, не знаем", — комментируют пост жены старшего сына Орбакайте в Сети. .