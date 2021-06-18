Алёна Краснова поделилась с подписчиками в Instagram радостным известием.
Молодая супруга Никиты Преснякова Алена Краснова рассказала в личном микроблоге о своём свершении.
Избранница внука Примадонны стала дипломированным специалистом.
Девушка сообщила об окончании учёбы так, будто у неё свалилась гора с плеч.
"Дипломированный специалист получается. Сегодня я защитила свой диплом! Ура, товарищи, наконец-то это закончилось!" — написала Алёна, сопроводив свой пост серией собственных фотографий профессионального качества.
Училась Алёна в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Подписчики поздравили Краснову со знаменательным событием.
"Алена, молодец! Красотка!";
"Поздравляю, умница!" — пишут интернет-пользователи
Фолловеры потребовали, чтобы девушка показала свой диплом, так как модельные снимки Алёны не вполне соответствовали заявленной новости.
"А где диплом то? Не видели, не знаем", — комментируют пост жены старшего сына Орбакайте в Сети. .
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