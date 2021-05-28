Елена Ханга впервые за долгое время опубликовала фото дочери

Телеведущая Елена Ханга редко публикует на своей странице в Instagram фотографии своей дочери. Сама Елизавета-Анна тоже не любительница позировать перед камерами. Однако на этот раз мать и дочь сделали исключение и произвели настоящий фурор в Сети.

Подписчики отметили, что Елизавета-Анна растёт настоящей красавицей, хотя сама девушка не в восторге от своей внешности.

Многие фолловеры отметили, что Анна-Елизавета похожа на свою мать, однако сама Ханга считает, что наследнице передались черты лица бабушки по линии отца.

"Она в свекровь пошла, ну и к лучшему”, — подписала снимок телеведущая.

Некоторое время назад в СМИ сообщалось, что в настоящее время дочь Елизавета-Анна получает образование в США.

По словам самой Ханги, стипендия её дочери намного выше, чем её пенсия в России.

Напомним, что Елена Ханга стала матерью в 39 лет. Отец её дочери — политолог Игорь Минтусов. А вот интересное двойное имя дочери Ханга дала по совету своего бывшего возлюбленного, имя которого она до сих пор скрывает.

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