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Стас Cадальский рассказал о предстоящей свадьбе с Людмилой Максаковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

80-летняя артистка, по словам Садальского, сама предложила 69-летнему актёру соединиться узами брака.

Стас Садальский
Стас Садальский

В личной жизни народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой в скором времени могут произойти заметные изменения. Актриса решила, что настало время для вступления в третий брак. За плечами легендарной актрисы и певицы — два замужества.

Первым её избранником был художник Феликс-Лев Збарский. В этом браке у Людмилы Васильевны родился сын Максим. После развода актриса довольно быстро вышла замуж за Петера Андреаса Игенбергса. В этом браке у Максаковой родилась дочь Мария.

Людмила Васильевна не любит говорить о своей личной жизни. Вместо неё это сделал актёр Стас Садальский.

Людмила Максакова
Людмила Максакова

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что 80-летняя актриса сделала ему предложение руки и сердца. Об этом Садальский рассказала дочке актрисы, оперной певице Марии Максаковой, пригласив её на свадьбу матери.

"Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение", — цитирует слова, обращённые к Марии Максаковой, издание "Собеседник".

Данное известие весьма озадачило Максакову-младшую.

"Это неожиданная новость. У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях", — ответила Садальскому Мария.

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Cадальский рассказал о свадьбе с 80-летней Максаковой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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