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Стало известно о финансовых делах Легкоступовой до свадьбы с Фирсовым

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Ранее Юрий Фирсов объяснял, что его супруга утопает в долгах, поэтому он вынужден распродавать имущество певицы.

Стало известно о финансовых делах Легкоступовой до свадьбы с Фирсовым

Покойная исполнительница хорошо зарабатывала на концертных выступлениях и получала две зарплаты.

Перед свадьбой с Фирсовым Легкоступова была состоятельной женщиной. Как утверждает дочь певицы, Фирсов знал о финансовых делах певицы. Анетта Бриль убеждена, что Фирсов женился на её матери из-за корыстных соображений.

Фирсов ранее заявлял, что очень потратился на содержание Легкоступовой и выплату её долгов.

Исполнительница хита "Ягода-малина" была сотрудницей московского "Творческого объединения солистов и исполнителей" и получала заработную плату в размере 148 тысяч рублей в месяц. Она также являлась работником отдела культуры администрации Феодосии.

Как сообщает "Комсомольская правда", есть свидетельство о том, что артистка незадолго до встречи с Фирсовым купила евро на 14 миллионов рублей. На её личном счете в банке хранилось около 600 тысяч рублей. Через восемь месяцев после её кончины на всех счетах певицы нет ни рубля.

Родственников артистки интересует, куда делись деньги Легкоступовой.

Юрий Фирсов объяснял, что после смерти супруги у него пропали его личные вещи, в том числе крупная сумма денег.

"В моем рюкзаке было 30 тысяч евро. Я не успокоюсь, пока их не верну", — заявлял ранее вдовец.

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Автор: Елена Былкина
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