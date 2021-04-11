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Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады признаётся, что стал позитивнее смотреть на вещи.

Киркоров рассказал, как дети перевернули его взгляды на жизнь

Отцовство, по словам Филиппа Киркорова, сделало его добрее, терпимее и снисходительнее.

"Я сейчас кайфую от всего, что происходит вокруг. Это началось, когда дети родились. А сейчас я радуюсь оттого, что могу разговаривать с ними на равных", — цитирует слова Филиппа Бедросовича "Собеседник".

Певец отмечает, что период пандемии провёл рядом с детьми, чему очень рад.

"В последний год из-за пандемии у меня было много свободного времени. И я проводил его с ними. Я же теперь безработный артист. Слава Богу, есть на что жить. Моя профессия позволила мне обеспечить подушку безопасности. Поэтому сейчас у меня потрясающее настроение, я ни на кого не злюсь, меня никто не может вывести из себя. Даже розовые кофточки меня теперь не раздражают. Более того, я полюбил розовый цвет. У меня сейчас вся жизнь в розовом цвете", — уверил Киркоров.

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Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин поздравили папу с Днем рождения! 30.04.2020
Автор: Елена Былкина
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