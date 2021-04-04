Лолита посчитала второй брак Ивлева идеальным

Певица стала ведущей "ДНК-шоу", первыми гостями эфира которого стали Константин Ивлев и его супруга Валерия. Они пришли чтобы узнать о своём генетическом коде. Лолита поддержала выбор грозы всех ресторанов.

"Старый козёл нашел себе молодую. Вы посмотрите, это же ненормально, абсолютно ненормально. Но я как раз из тех старых коз, которые одобряют его поведение. А нечего жить с теми, кого больше не любишь!" — выразила свою точку зрения певица.

Лолита посчитала 18-летнюю разницу в возрасте Константина и Валерии меркнущей на фоне их совместимости. В эфире программы стало известно, что Ивлев — дальний потомок мордовского народа, темпераментного и сексуального, и что в лице Валерии он нашел подходящую ему по темпераменту женщину.

"У Константина активный ген главного мужского гормона — тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола ", — подытожила Лолита.

Звёздные гости подтвердили, что у них отличные взаимоотношения.

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