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Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.

Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Ольга Скабеева обратилась к подписчикам в Telegram-канале, объяснив, что не одобряет поведение тех, кто посмотрел кадры, снятые за кулисами передачи "60 минут".

На видео ведущая объясняет приглашённым гостям, какие темы приемлемо обсуждать, а от каких следует воздержаться. В частности, под запрет Скабеевой попало имя Алексея Навального.

"Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно!" — выразила свою точку зрения телеведущая.

Укорила она и Кению Собчак, которая сделала репост видео у себя на странице.

В качестве упрёка она привела слова журналистки об этике. 

"Есть вещи, которыми приличный человек не занимается. Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма", — заявляла ранее Собчак в интервью с Юрием Дудём.

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Автор: Елена Былкина
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