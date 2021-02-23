Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.

Ольга Скабеева обратилась к подписчикам в Telegram-канале, объяснив, что не одобряет поведение тех, кто посмотрел кадры, снятые за кулисами передачи "60 минут".

На видео ведущая объясняет приглашённым гостям, какие темы приемлемо обсуждать, а от каких следует воздержаться. В частности, под запрет Скабеевой попало имя Алексея Навального.

"Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно!" — выразила свою точку зрения телеведущая.

Укорила она и Кению Собчак, которая сделала репост видео у себя на странице.

В качестве упрёка она привела слова журналистки об этике.

"Есть вещи, которыми приличный человек не занимается. Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма", — заявляла ранее Собчак в интервью с Юрием Дудём.