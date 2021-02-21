Ольге Рапунцель не понравилась квартира, которую она получила бесплатно

В 2019 году Ольга Рапунцель получила бесплатную квартиру в Москве. Тогда её признали "человеком года" на проекте "Дом-2".

Однако сейчас девушка решила показать подписчикам эту квартиру и сразу же заявила, что не собирается в ней жить. Её не устраивает маленькая площадь (33 кв. м.) и отсутствие отделки.

"Это квартира-студия, 33 квадратных метра с балконом, квартира неплохая, но нам здесь будет тесновато, как бы ни пройти, ни проехать. Плюс, вы видите, квартира без отделки. Нужно будет делать в ней ремонт под ключ, плюс покупать сантехнику, двери, бытовую технику, мебель и т. д., и в ней ремонт может затянуться на долгие годы", — написала Рапунцель в Instagram.