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Яна Рудковская настояла на очной ставке с главредом "СтарХита"

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В полиции пытаются заставить представителей журнала назвать имя эксперта, который усмотрел в поведении сына продюсера и фигуриста проявление синдрома Аспергера.

Яна Рудковская настояла на очной ставке с главредом "СтарХита"

Журнал "СтарХит" летом 2020 года опубликовал статью, в которой некий эксперт предполагает, что у Саши Плющенко, известного на просторах Сети как Гном Гномыч, имеются проблемы с психическим здоровьем.

Эта информация вызвала шквал негодования родителей мальчика — Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Возмущённая мать провела медицинскую экспертизу, которая опровергает данное предположение.

Рудковская потребовала компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Яна ранее упоминала о том, что ей стало известно имя автора той статьи, которая стала предметом разбирательства правоохранительных органов. Рудковская уверяла, что имя этого человека весьма удивит аудиторию.

Пока на очную ставку приглашена главный редактор издания "СтарХит"Анастасия Ананьева.

"Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", — сказал адвокат, представляющий интересы Рудковской, Александр Добровинский.

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Автор: Елена Былкина
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