Юморист опубликовал в своём микроблоге жестокие послания от "адептов России будущего".
Всё началось с того, что Семён Слепаков начал в стихотворной форме выражать своё отношение к событиям, которые происходят в стране.
Комик негативно отозвался о тех, кто посещает митинги.
"Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло", — написал Слепаков в Instagram.
Это стихотворение навлекло на комика гнев "адептов прекрасной России".
Слепаков поделился теми сообщениями, которые приходили ему в директ. В них юмористу и его семье желали мучительной смерти.
После этого юмористу прилетел бан в "Твиттере".
"Действие учетной записи приостановлено из-за нарушения правил Twitter", — значится надпись на стене шоумена.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.