Twitter забанил аккаунт Слепакова после угроз сторонников Навального

Юморист опубликовал в своём микроблоге жестокие послания от "адептов России будущего".

Всё началось с того, что Семён Слепаков начал в стихотворной форме выражать своё отношение к событиям, которые происходят в стране.

Комик негативно отозвался о тех, кто посещает митинги.

"Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро. Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло", — написал Слепаков в Instagram.

Это стихотворение навлекло на комика гнев "адептов прекрасной России".

Слепаков поделился теми сообщениями, которые приходили ему в директ. В них юмористу и его семье желали мучительной смерти.

После этого юмористу прилетел бан в "Твиттере".