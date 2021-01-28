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Михаил Ефремов начал трудовой путь в тюрьме и сравнил себя с Зевсом 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист, который отбывает срок в Белгородской колонии, находит в себе силы для горькой иронии. 

Вопреки предположениям, Михаила Ефремова лишили удовольствия поработать на ниве искусства, приобщая заключённых к актёрскому ремеслу.

Вместо организации тюремного театра Ефремову пришлось осваивать профессию швеи. Актёра определили в пошивочный цех.

Эта работа показалась Михаилу Олеговичу сродни персонажу греческой мифологии Зевсу. 

По информации здания "Московский комсомолец" Ефремов блеснул остроумием, отметив что он, как верховный бог Олимпа, мечет молнии. Правда, делает он это не на небесной тверди, а в пошивочной мастерской, подразумевая молнии на одежде. 

 

 

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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